Фергюсон: пора Хабибу надрать задницу

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Тони Фергюсон, являющийся бывшим временным чемпионом Абсолютного бойцовского турнира (UFC), хочет бросить вызов российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, сообщает «Советский спорт».

О своих намерениях экс-чемпион рассказал после победного поединка с Дональдом Серроне в рамках утрнира UFC 238.

«На моем счету 12 побед. Я уже не знаю, что мне еще нужно сделать, чтобы добиться титула. Я устал от ходьбы по кругу. Хочу быть чемпионом. Если Дастин Порье не справится с Хабибом, я это сделаю. Пора ему надрать задницу. И я готов. Порье много борется у канатов. Ему нужно оторваться от них. Я вот в тренировках никогда к ним не прижимаюсь. Прижмешься — Хабиб тебя убьет. Если бы я с ним сражался, я бы бросил его на пол и победил в стиле самбо», — приводит слова 35-летнего американца MMAJunkie.

Ранее чемпион мира по версии WBO Оскар Вальдес защитил титул в бою с Джейсоном Санчесом.