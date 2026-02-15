Франция может получить контракт на поставку Индии истребителей Rafale Marine

Индия попросила Францию поставить ей самолеты Rafale Marine в дополнение к предыдущим заказам. Об этом сообщает газета Tribune со ссылкой на источники.

«Индия попросила Францию поставить ей новые самолеты Rafale Marine в дополнение к заказу на 114 боевых самолетов для ВВС Индии. То есть общий заказ составляет 145 самолетов», — говорится в публикации.

В апреле прошлого года Индия и Франция заключили сделку о приобретении 26 самолетов Rafale Marine на сумму 630 млрд рупий ($7,3 млрд). Отмечалось, что 22 из 26 самолетов являются палубными одноместными боевыми Rafale-M. Еще четыре машины представляют собой двухместные тренировочные Rafale-D.

До этого Госдепартамент США одобрил продажу Индии оборудования для вертолетов на сумму свыше $1 млрд. В соответствующем документе говорится, что индийские власти ранее намеревались приобрести у Вашингтона системы связи, боеприпасы, различные запчасти и иное оборудование для вертолетов.

Ранее эксперт раскрыл, почему Индия закупает французские истребители вместо российских.