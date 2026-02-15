Бывший министр спорта: Гуменник столкнулся с беспрецедентным давлением на ОИ-2026

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, бывший министр спорта Олег Матыцин заявил о беспрецедентном давлении на фигуриста Петра Гуменника из-за смены музыки на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Петр столкнулся с беспрецедентным давлением — за три дня до старта ему пришлось экстренно менять музыку к короткой программе из-за отказа правообладателей. Несмотря на это, он вышел на лед под первым номером и выдал прокат высочайшего уровня», — сказал он.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, из которых только двое фигуристов — Гуменник и Аделия Петросян, которой еще предстоит выступить.

Ранее Гуменник выступил с обращением после прокатов на ОИ.