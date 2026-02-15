FT: Рубио в Мюнхене протянул Европе руку, «вместо того чтобы тыкать в глаз»

FT: Рубио в Мюнхене «протянул руку» Европе, но не смог добиться ее расположения

Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности протянул Европе руку, но от этого ничего не изменилось. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на европейского министра, имя которого издание не называло.

«Хорошо, что Рубио протянул руку, вместо того чтобы тыкать нам в глаз, но принципиально ничего не изменилось», — цитирует издание чиновника.

По словам министра, Рубио своим выступлением на Мюнхенской конференции ясно дал понять, что, даже если трансатлантические отношения не будут разорваны, они будут существенно отличаться от того, к чему все привыкли.

FT пишет, что госсекретарю своей речью не удалось расположить к себе Европу. Несмотря на его мягкий тон, отношения с США остаются напряженными, и Рубио — «это лучшее, на что стоит надеяться» Европе от американской администрации, пишет издание.

До этого FT писала, что выступление Рубио разочаровало европейцев, так как оно было направлено на на американскую аудиторию, а не на союзников и США пытались вовлечь Европу в ментальность MAGA («Сделаем Америку снова великой»).

Рубио в ходе выступления на Мюнхенской конференции заявлял, в частности, о «неразрывной связи» США и Европы, восходящей к прибытию европейских поселенцев на американский континент, а также о том, что Соединенные Штаты являются «детищем Европы».

