Ребенок получил травмы, провалившись в дыру в нижегородском детском центре

В Нижнем Новгороде ребенок пострадал, провалившись в дыру в детском центре

В Нижнем Новгороде ребенок упал с высоты, провалившись в дыру в детском центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел в детском центре «Изумрундия» в торговом центре «Седьмое небо». По словам матери малолетнего, в процессе игры ребенок провалился в сквозное отверстие в конструкции и упал с высоты двух метров.

При этом поврежденный инвентарь не был огорожен, возле него отсутствовали предупредительные знаки. В результате случившегося ребенок получил травмы, подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого в Приморье подросток провалился под лед на озере. Спасти его не удалось, ребенка обнаружили местные жители в месте провала.

Ранее в Сургуте восьмилетний мальчик упал в канализационный колодец.