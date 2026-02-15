Размер шрифта
МИД России призвал Азербайджан к жесту доброй воли в отношении задержанных россиян

Галузин: Баку мог бы пойти на жест доброй воли, освободив задержанных россиян
Алексей Куденко/РИА Новости

Баку мог бы сделать жест доброй воли в духе добрососедства и освободить 11 россиян, задержанных Азербайджаном в конце июня 2025 года. Об этом ТАСС рассказал заместитель руководителя МИД России Михаил Галузин.

По его мнению, данное действие со стороны Азербайджана способствовало бы дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между странами.

Галузин добавил, что скорейшее освобождение россиян является безусловным приоритетом МИД РФ. Он утверждает, что варианты возвращения сограждан домой прорабатываются по линии профильных ведомств обеих стран.

В октябре из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров.

Восемь россиян остаются под стражей в следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы. Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в МИД РФ рассказали о диалоге с Азербайджаном по возвращению россиян на родину.
 
