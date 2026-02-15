Размер шрифта
Несколько операций потребуется женщине, пострадавшей в давке в ТЦ Уфы

UTV: женщине, пострадавшей в давке в ТЦ Уфы, понадобится несколько операций
Shutterstock/FOTODOM

В Уфе женщине, которая пострадала во время давки на День влюбленных в ТЦ, понадобится несколько операций. Об этом сообщает телеканал UTV.

Пострадавшая пришла на праздник в торговый центр вместе с детьми. В возникшей давке на нее упали люди, а тумба придавила ногу, из-за чего она не могла самостоятельно подняться. По ее словам, помощь ей оказали супруг и несколько очевидцев.

Пострадавшая сообщила, что скорую помощь пришлось ждать около часа. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом. Для полного восстановления ей потребуется несколько операций.

Инцидент произошел в торговом центре «Планета» 14 февраля. Организаторы решили раздать посетителям ТЦ сертификаты ко Дню влюбленных. В ходе акции «7000 шаров» на людей сбросили тысячи воздушных шариков, в двадцати из которых находились подарочные сертификаты. В этот момент начался ажиотаж и давка, после которой в больнице оказались девушка и ребенок.

Ранее уголовное дело возбудили после давки на День влюбленных в ТЦ Уфы.
 
