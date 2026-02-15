Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В МЧС назвали количество пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области

МЧС: четыре человека пострадали при пожаре на скважине в Самарской области
Павел Лисицын/РИА Новости

Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло на подъемном агрегате для ремонта скважин. Сообщение о возгорании поступило в 10:06 часов мск.

«При обслуживании скважины, находящейся на ремонте, произошло возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин в пяти километрах северо-восточнее города Нефтегорск муниципального района Нефтегорский. В результате пожара ... пострадали четыре человека (мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения)», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Накануне в Сергиевом Посаде взорвался газгольдер(резервуар для хранения газа) в частном доме на улице Митькина. После детонации огонь распространился на три жилых дома и была опасность, что он перекинется на соседние постройки. В итоге возгорание локализовали в 20:05, а спустя примерно полчаса огонь полностью потушили. Сначала было известно о пяти пострадавших при инциденте. Детей среди них не было.

Ранее россиянам объяснили, как обезопасить квартиру и дачу от пожара.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!