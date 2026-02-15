В МЧС назвали количество пострадавших при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области

МЧС: четыре человека пострадали при пожаре на скважине в Самарской области

Четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло на подъемном агрегате для ремонта скважин. Сообщение о возгорании поступило в 10:06 часов мск.

«При обслуживании скважины, находящейся на ремонте, произошло возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин в пяти километрах северо-восточнее города Нефтегорск муниципального района Нефтегорский. В результате пожара ... пострадали четыре человека (мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 годов рождения)», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Накануне в Сергиевом Посаде взорвался газгольдер(резервуар для хранения газа) в частном доме на улице Митькина. После детонации огонь распространился на три жилых дома и была опасность, что он перекинется на соседние постройки. В итоге возгорание локализовали в 20:05, а спустя примерно полчаса огонь полностью потушили. Сначала было известно о пяти пострадавших при инциденте. Детей среди них не было.

Ранее россиянам объяснили, как обезопасить квартиру и дачу от пожара.