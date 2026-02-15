Норвежец Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил рекорд

Норвежские лыжники завоевали золотые медали Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) в эстафете.

Они завершили гонку за 1:04.24,5 часа. В состав команды входил Йоханнес Клебо, который теперь стал девятикратным чемпионом Олимпиад.

Серебряные медали завоевали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Замкнули тройку сильнейших представители Италии (+47,9 секунды).

Для Клебо эта победа четвертой на текущих Играх и девятой в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а теперь стал единоличным лидером.

Клебо — 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), пятикратный обладатель Кубка мира, четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски». Он — трехкратный чемпион мира среди юниоров. Лыжник — универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, отдавая предпочтение спринту.

Ранее стали известны итоги протеста сборной Финляндии на Олимпиаде против Клебо.