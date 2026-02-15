Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Норвежец Клебо стал девятикратным олимпийским чемпионом и установил рекорд

Норвегия выиграла эстафету на Олимпиаде, Клебо стал девятикратным чемпионом ОИ
Kai Pfaffenbach/Reuters

Норвежские лыжники завоевали золотые медали Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) в эстафете.

Они завершили гонку за 1:04.24,5 часа. В состав команды входил Йоханнес Клебо, который теперь стал девятикратным чемпионом Олимпиад.

Серебряные медали завоевали лыжники из Франции, которые проиграли на финише победителям 22 секунды. Замкнули тройку сильнейших представители Италии (+47,9 секунды).

Для Клебо эта победа четвертой на текущих Играх и девятой в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а теперь стал единоличным лидером.

Клебо — 15-кратный чемпион мира (рекорд среди лыжников-мужчин), пятикратный обладатель Кубка мира, четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски». Он — трехкратный чемпион мира среди юниоров. Лыжник — универсал, успешно выступает как в спринтерских, так и в дистанционных гонках, отдавая предпочтение спринту.

Ранее стали известны итоги протеста сборной Финляндии на Олимпиаде против Клебо.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!