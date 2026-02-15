В Раде раскрыли детали задержания экс-министра юстиции Галущенко

Бывшего министра юстиции Украины и экс-главу минэнерго Германа Галущенко задержали по запросу антикоррупционных служб НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Здесь без сомнения, если сняли с поезда, то, очевидно, по запросу правоохранителей. То есть НАБУ и САП», — написал нардеп.

Он добавил, что Галущенко как отец троих несовершеннолетних детей мог выезжать за границу. Депутат отметил, что дети экс-министра живут не на Украине, а в Швейцарии.

15 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило о задержании Германа Галущенко при попытке уехать из страны. Представители НАБУ в своем Telegram-канале официально подтвердили задержание экс-министра.

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к крупной коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» президента Украины Тимура Миндича. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата Верховной рады.

