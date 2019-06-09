Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом
В Сети появились отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, с адвокатом, передает «Советский спорт».
«Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек», — приводит слова модели Marca.
Девушка добавила, что футболист должен сидеть в тюрьме, так как он является угрозой для общества.