Обвинившая Неймара в изнасиловании модель назвала его наркоманом

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В Сети появились отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, с адвокатом, передает «Советский спорт».

«Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек», — приводит слова модели Marca.

Девушка добавила, что футболист должен сидеть в тюрьме, так как он является угрозой для общества.

Ранее стали известны сроки восстановления Неймара.