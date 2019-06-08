ИААФ внесла ясность в решении отказать ВФЛА в реабилитации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/409/11697409/1447691422_1-pic905-895x505-79886.jpg">

Пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) прокомментировала информацию о будущем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам представителей организации, итоговое решение о восстановлении или продлении дисквалификации национального ведомства будет принято 9 июня.

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад завтра, поэтому совету только предстоит принять решение по этому вопросу», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее сообщалось, что ИААФ не станет восстанавливать ВФЛА в статусе.

В ноябре 2015 года ВФЛА лишилась статусе члена ИААФ по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. С 2016 года российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе после разрешения ИААФ. 8-9 июня в Монако состоится очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления членства российского ведомства.