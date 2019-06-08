Футболистов ЦСКА чаще всех в РПЛ вызывали на допинг-тесты

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Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) поделилось информацией о проверке на допинг футболистов Российской премьер-лиги. Самым тестируемым клубом национального первенства за 2019 год стал московский ЦСКА. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, допинг-офицеры РУСАДА брали допинг-пробы у капитана и вратаря армейцев Игоря Акинфеева, а также у ставшего лучшим бомбардиром лиги Федора Чалова, полузащитников Алана Дзагоева, Константина Кучаева и Ильзата Ахметова и у защитников Марио Фернандеса, Кирилла Набабкина, Георгия Щенникова и Виктора Васина. Кроме того, анализы инспекторам сдал и голкипер Илья Помазун.

Примечательно, что Дзагоев и Ахметов за первые пять месяцев 2019 года тестировались дважды.

Отмечается, что после ЦСКА по частоте тестирования идут столичные «Спартак» и «Локомотив».