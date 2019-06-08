Боксер дал первое интервью после выхода из комы

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1 декабря 2018 года в Квебеке прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона и Александра Гвоздика, передает «Советский спорт».

Украинец одержал победу нокаутом, а Стивенсону стало плохо и его госпитализировали.

У боксера диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели в состояние искусственной комы, в котором он пробыл около трех недель.

«Я вернулся. Адонис вернулся. Бог услышал нас. Когда я вернулся домой, я назвал по именам своих детей и они обрадовались тому, что я их помню. Я учился ходить, есть и еще много чему учиться. Для меня это было самым сложным, но я учился быстро. Все идет хорошо, и я в хорошей форме. Что касается моих планов на будущее, то, если молодые люди хотят учиться боксу, я к их услугам, я здесь и готов к этому», — цитирует вышедшего из комы Стивенсона BoxingScene.

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