Черчесов советует не доверять девушек Дзюбе

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Наставник сборной России Станислав Черчесов вмешался в ответ нападающего Артема Дзюбы на вопрос, будет ли тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле.

Во время финала Лиги чемпионов «Тоттэнхэм» — «Ливерпуль» (0:2) на поле выбежала американская актриса и модель Кинси Волански.

«Ну, девушек Артему доверять нельзя», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

Стоит отметить, что отборочный матч чемпионата Европы — 2020 против Сан-Марино состоится 8 июня в 19:00 по московскому времени.

Ранее «Атлетико» предложил контракт Алексису Санчесу.