Боец UFC: Сен-Пьер хочет подраться с Нурмагомедовым

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли рассказал интересные подробности относительно будущего легенды ММА Жоржа Сен-Пьера, передает «Советский спорт».

По словам Ли, канадец мечтает о бое с российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хотел подраться с Сен-Пьером. Но Жорж хочет встретиться с Хабибом. Он звонил мне, мы говорили около часа, он мне объяснил, почему не может состояться наш с ним бой. Тогда он сказал, что ему интересен поединок с Хабибом», — сказал Ли в эфире подкаста Джо Рогана.

Стоит отметить, что свою вторую защиту титула Нурмагомедов будет проводить 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби против Дастин Порье.

Ранее топовый боец UFC Гэтжи призвал Макгрегора уйти из спорта.