Хабиба Нурмагомедова обвинили в трусости

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон считает, что обладатель титула россиянин Хабиб Нурмагомедов испугался выходить в октагон против него, передает «Советский спорт».

«Наши поединки несколько раз отменялись, но я был готов к UFC 209 и увидел страх в глазах Нурмагомедова. Они знали, что отхватят в том бою. И его менеджер придумал гениальное решение — отвезти Хабиба в больницу. Они уберегли себя от избиения, но мы скоро увидимся. Я могу побить Хабиба в любом аспекте, он свое получил», — рассказал Фергюсон YouTube-каналу UFC Russia.

8 июня Фергусон проведет поединок против Дональда Серроне на турнире UFC 238. Нурмагомедову предстоит защитить титул чемпиона мира в бою против Дастина Порье на турнире UFC 242.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз назвал условия для реванша с ирландцем Макгрегором.