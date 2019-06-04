Аршавину запретили выезд из России

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Экс-игрок петербургского «Зенита», а также английского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин получил запрет на выезд из России, передает «Советский спорт».

Футболист не имеет права покидать территорию страны в связи с долгами по алиментам.

Как сообщает адвокат супруги спортсмена Алисы Казьминой Александр Добровинский, решение о запрете было вынесено районным судом Петербурга 3 июня в рамках бракоразводного процесса.

Аршавин расписался с Казьминой в 2016 году, а уже в 2017 у пары родилась дочь.

В феврале 2019 года супруги объявили о разводе.

«Пока мы все остались при своих мнениях — развода нет. Аршавин отказывается увидеться со своим ребенком, а также не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тыссяч в месяц. В данный момент у него накопилась большая задолженность, так что теперь ему запрещен выезд за границу», — заявил правозащитник.

Добровинский также добавил, что задолженность футболиста по алиментам, которые он не выплачивал в течение четырех месяцев, составляет один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что экс-супруга Аршавина вновь хочет замуж.