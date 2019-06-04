«Реал» подписал нападающего Йовича

Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович перешел в мадридский «Реал», передает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба «сливочных», соглашение сторон рассчитано до лета 2025 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составит €65-70 млн.

В сезоне — 2018/2019 Йович отыграл 32 матча в немецкой Бундеслиги, оформил 17 голов и пять результативных передач.

Ранее бывший защитник «Барселоны» осужден на 14 месяцев.