Джошуа побывал в нокдауне за день до боя с Руисом

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Британский боксер Энтони Джошуа побывал в неприятной ситуации перед боем против американца Энди Руиса, передает «Советский спорт».

Как сообщает World Boxing News, накануне суперпоединка на тренировке спарринг-партнер отправил Джошуа в нокдаун.

На лице Джошуа еще на взвешивании был виден синяк, а отец Джошуа и вовсе настаивал на том, чтобы Энтони сняли с боя против Руиса.

Стоит отметить, что 1 июня некогда непобежденный Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом и лишился четырех чемпионских поясов (WBA Super, WBO, IBF и IBO).

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