Джошуа побывал в нокдауне за день до боя с Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа побывал в неприятной ситуации перед боем против американца Энди Руиса, передает «Советский спорт».
Как сообщает World Boxing News, накануне суперпоединка на тренировке спарринг-партнер отправил Джошуа в нокдаун.
На лице Джошуа еще на взвешивании был виден синяк, а отец Джошуа и вовсе настаивал на том, чтобы Энтони сняли с боя против Руиса.
Стоит отметить, что 1 июня некогда непобежденный Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом и лишился четырех чемпионских поясов (WBA Super, WBO, IBF и IBO).