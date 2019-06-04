Хачанов впервые в карьере попадет в десятку лучших теннисистов в рейтинге ATP
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 3:6, 6:3, передает РИА «Новости».
Таким образом, Хачанов впервые с своей карьере сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос», где встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Кроме того, россиянин обеспечил себе место в десятке лучших теннисистов в обновленном рейтинге ATP, который будет опубликован 10 июня. В своей карьере Хачанов выше 11-й строчки не поднимался.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил прогресс Хачанова перед Олимпиадой-2020.