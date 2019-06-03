Игрока «Чертаново» впечатлил уровень сборной России
Форвард «Чертаново» Владислав Сарвели высказался после матча московской команды с российской сборной, передает «Чемпионат.com».
Нападающий особенно отметил Артема Дзюбу, а также поделился мнением об игре в целом.
«Пробил в угол, но Гилерме хорошо сложился и отбил удар. Но в следующий раз забью. Можно сказать, мы играли с пятой командой мира, это приятно. Думаю, для всех ребят это запомнится надолго. Впечатлил уровень соперников, Дзюба понравился. Но сборная России хорошо двигала мяч», — заявил футболист.
Напомним, что национальная команда скоро примет участие в двух матчах отборочного этапа чемпионата Европы. 8 июня в Саранск приедет Сан-Марино, а 11 июля встречу с Кипром примет Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что Черчесова не впечатлил финал Лиги чемпионов.