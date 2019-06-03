Жену Мамаева проверят на наркотики

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Алана Мамаева, жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, сообщила в своем инстаграме, что пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков, сообщает Sport24.

«Завтра, 4 июня, в 15.00 я пройду полиграф на тему «видео под наркотиками» по адресу ул. Маросейка 10/1, стр. 3. Расставим все точки», — написала Мамаева.

Вероятно, супруга футболиста решила пройти проверку из-за скандального видео, на котором она в неадекватном виде в Монте-Карло просит у прохожего кокаин и предлагает ему взамен свой телефон. Мамаева в одном из интервью заявляла, что это была всего лишь актерская игра.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева решила помочь жертвам «Доктора Смерть» из Украины