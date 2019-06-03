Ягудин: если застряну в лифте с Плющенко — позову Джигурду
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о том, как бы отреагировал на гипотетическую ситуацию с известным российским фигуристом Евгением Плющенко и актером Никитой Джигурдой, экс-супругом фигуристки Марины Анисиной, передает «Советский спорт».
В интервью «СтарХиту» фугуристу предложили представить, чтобы он сделал, если бы встретился с этими известными людьми.
«Если встречу в своей ванной Джигурду, то позвоню Анисиной — пусть забирает свое сокровище. Чистое, душистое, без посторонних запахов», — пошутил Ягудин.
Он также представил, как бы поступил, если бы застрял в лифте с Плющенко.
«Если застряну в лифте с Евгением, то позову к нам в компанию Джигурду, который до этого был у меня в ванной», — сказал спортсмен.
Джигурда и Анисина развелись в 2016 году.