Медведева рассказала о возможном усложнении программ

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об усложнении программ, передает «Советский спорт».

«Последние два-три сезона у меня была идея прыгнуть четверной, я пару раз пробовала, но, в конце концов, были другие идеи.

Предыдущие травмы были очень тяжелыми, но сейчас восстановление идет быстро, намного быстрее, чем ожидалось. Я тренировалась в обычном режиме и восстановила все прыжки, даже каскады с риттбергером. Может, стабильность не такая, как в сезоне, но для межсезонья состояние хорошее», — цитирует Медведеву Weixin.

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