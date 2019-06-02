Валуев назвал причину поражения Джошуа от Руиса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/219/12196219/upload-RIAN_5787475.HR-pic905-895x505-56146.jpg">

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал сенсационную победу Энди Руиса над непобежденным Энтони Джошуа.

2 июня мексиканец победил британца в Нью-Йорке.

«Джошуа заслуженно был главным тяжеловесом планеты. Матч-реванш придется проводить в ключе полного доминирования на ринге. С Руисом такая ситуация невозможна. У него атакующая манера боя. Если Джошуа будет с ним сближаться, то будет выходить на удобную для Руиса дистанцию.

С виду Руис довольно грузный, но достаточно быстрый. Возможно, команда Джошуа недооценила соперника. Не было доминирования на ринге, он берёг силы, а в итоге это обернулось для него не той монетой», — цитирует Валуева «Чемпионат.com».

Ранее боксер Руис поделился впечатлениями от победы над Джошуа.