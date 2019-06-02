Репер Дрейк пообедал с баскетболистом после ссоры на матче
Форварда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина заметили в компании известного американского репера и фаната «Торонто Рэпторс» Дрейка, передает «Советский спорт».
Спортсмен пообедал вместе с музыкантом в одном из ресторанов Тороно.
По информации NBC Sports, встреча двух звезд произошла через день после того, как у них произошла ссора. Дрейк и Грин обменялись несколькими репликами на повышенных тонах по окончании первого матча финальной серии плей-офф НБА.
Сообщается, что перед обедом баскетболист подарил реперу спортивную куртку красного цвета.
Грин и Дрейк уже больше пяти лет поддерживают дружеские отношения. Музыкант даже упоминал друга в текстах своих песен.
В прошлом году Грин ходил в куртке с рекламой нового альбома репера.
«Торонто Рэпторс» ведёт в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1-0.
Ранее клуб НБА оштрафован на $50 тысяч за сравнение игрока с Майклом Джорданом.