Репер Дрейк пообедал с баскетболистом после ссоры на матче

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Форварда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина заметили в компании известного американского репера и фаната «Торонто Рэпторс» Дрейка, передает «Советский спорт».

Спортсмен пообедал вместе с музыкантом в одном из ресторанов Тороно.

По информации NBC Sports, встреча двух звезд произошла через день после того, как у них произошла ссора. Дрейк и Грин обменялись несколькими репликами на повышенных тонах по окончании первого матча финальной серии плей-офф НБА.

Сообщается, что перед обедом баскетболист подарил реперу спортивную куртку красного цвета.

Грин и Дрейк уже больше пяти лет поддерживают дружеские отношения. Музыкант даже упоминал друга в текстах своих песен.

В прошлом году Грин ходил в куртке с рекламой нового альбома репера.

«Торонто Рэпторс» ведёт в серии до четырёх побед одной из команд со счётом 1-0.

Ранее клуб НБА оштрафован на $50 тысяч за сравнение игрока с Майклом Джорданом.