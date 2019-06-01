На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает «Советский спорт».

Встреча проходит между двумя английскими командами — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В связи с инцидентом судье игры пришлось остановить матч. Охрана стадиона быстро справилась с фанаткой, выведя ее с поля.

После того, как девушку увели, встреча команд возобновилась.

Матч проходит в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

«Газета.Ру» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Сергей Игнашевич навал своего фаворита в финале Лиги чемпионов.