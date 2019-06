«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обнародовал список игроков на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», передает «Советский спорт».

Встречу с первых минут начнут форварды «красных» Роберто Фирмино и Мохамед Салах, которые пропустили ответный матч 1/2 финала против «Барселоны» из-за травм.

Состав «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Мане, Фирмино.

Запасные «красных»: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомес, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги, Брюстер, Келлехер.

«Газета.Ру» будет вести текстовую онайн-трансляцию матча.

Встреча «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» пройдет 1 июня в 22:00 по московскому времени.

Ранее фанаты «Ливерпуля» нашли двойника Юргена Клоппа на улицах Мадрида.

Our line-up for the #UCLfinal…#WeAreLiverpool