Дзюба пожаловался Урганту на последний сезон «Игры престолов»

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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о последнем сезоне популярного сериала «Игра престолов», передает «Советский спорт».

«Плакал ли я, когда закончился этот сезон? Нет, я плакал в течение этого сезона. Так ужасно все испортить… Я плакал, плакал, плакал, и он закончился.

Короля Ночи должен был победить кто угодно, но только не девочка, которой лет 12. Это ненормально. Для меня это шок. То же самое, что вы меня обыграете в футбол или я обыграю в большой теннис Федерера, понимаете, да? Это нереально», — сказал футболист в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Ранее Дзюба сравнил себя с героем «Игры престолов».