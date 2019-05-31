В Бразилии зафиксировали ужасную статистику нападения на бойцов ММА
Вооруженное ограбление чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джессики Андраде — уже четвертое нападение на бойцов промоушена, передает «Советский спорт».
Статистика ведется с мая 2014-го.
Как сообщает She is Ariel жертвами становились Маурисио Руа, Алекс Оливейра, Польяна Виану и Джессика Андраде и ее жена Фернанду Гомес, которых ограбили в автомобильной пробке.
Данная тенденция очень обеспокоила промоушен.
Ранее сообщалось, что UFC может провести турнир в Сочи.