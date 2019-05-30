Ласицкене одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, одержала победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, передает РИА «Новости».

Победный результат россиянки стал 1,92 метра. Второй стала украинская легкоатлетка Юлия Левченко (1,90 м), третье место заняла шведка Эрика Кинси (1,90 м), уступившая по количеству попыток.

После победы Ласицкене трижды попыталась взять высоту 1,97 метра, но у нее это не получилось.

Ранее сообщалось, что Ласицкене сдала девять допинг-проб с начала 2019 года.