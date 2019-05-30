За будущее Дзюбы взялся агент Роналду

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Будущим форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы займется португальский футбольный агент Жорже Мендеш, передает «Спорт-экспресс».

По словам футболиста, контракт с португальским специалистом рассчитан на год.

Цель нападающего сине-бело-голубых — перейти в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

В случае успеха Мендеш может получить хорошие комиссионные с трансфера игрока. Однако в том случае, если переход не состоится, он откажется от каких-либо выплат.

53-летний специалист является основателем и главной собственного футбольного агентства. Он предлагает интересы множества игроков, в том числе и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В сезоне-2018/19 Дзюба смог стать автором восьми голов и десяти результативных передач в составе «Зенита».

Также в завершившемся сезоне он впервые завоевал титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Дзюба вошел в символическую сборную Лиги Европы.