Ибрагимович отпраздновал гол игрой на воображаемых барабанах
В матче регулярного чемпионата высшего дивизиона профессиональной футбольной лиги США (MLS) нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился голом, передает «Советский спорт».
«Гэлакси» встретились с «Спортинг Канзас-Сити». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Лос-Анджелеса».
Сообщается, что 37-летний швед отпраздновал свой гол необычным образом. Ибрагимович сграл на воображаемых барабанах.
Фото необычного действа выложили в твитере.
«Играть на этих барабанах», – написал Ибрагимович в комментарии к этой фотографии.
Ранее Баста посоветовал Валерию Карпину отправиться в «Спартак» наводить порядок.