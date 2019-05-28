«Витесс» Слуцкого не сыграет в Лиге Европы

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Голландский «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, не сыграет в Лиге Европы, сообщает «Советский спорт».

Путевка в Лигу Европы разыгрывалась между четырьмя командами чемпионата Голландии.

В финале «Витесс» проиграл «Утрехту», который тренирует экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

Первая встреча завершилась со счетом 1:1, а вот во второй «Утрехт» оказался сильнее — 2:0. Голы на свой счет записали Сирил Дессерс и Симон Густафссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Слуцкий назвал лучшего футболиста 21-го века из России.

Чемпионат Голландии. Плей-офф за Лигу Европы. Финал. Второй матч

«Витесс» — «Утрехт» — 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Дессерс, 31; 0:2 — Густафссон, 77.