Глава РФС: если Fan ID несет выгоду — я пойду и получу его

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировад условия введения Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

По его словам, введение паспорта болельщика не инициатива организации. По результатам его использования на чемпионате мира по футболу 2018 года, он оказался одним из инструментов поддержания порядка.

«Правопорядок и безопасность — наши приоритеты. Мы понимаем, что если не обеспечить безопасность на трибунах, никто не придет. Поэтому Fan ID может быть таким инструментом. Однако нам бы хотелось, чтобы это было реализовано с минимальной нагрузкой на болельщиков», --заявил Дюков.

Он также отметил, что выступают против только те, кто уверен, что получение паспорта болельщика будет доставлять им неудобства. Поэтому РФс сделает все, чтобы упростить эту процедуру. Дюков добавил, что фанаты могут иметь какие-то бонусы, имея Fan ID.

«Я пойду и получу Fan ID, так как знаю, что он многое сможет упростить для меня, а также даст какие-то скидки, преференции. Так что сначала нужно определиться, что это такое и что получение Fan ID за собой влечет. Потому что, если в этом есть выгода, я пойду и получу его», — заявил президент РФС.

Ранее сообщалось, что РФС постарается помочь «Анжи» не потерять профессиональный статус.