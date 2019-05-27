Вратарь «Спартака» лайкнул критический пост в сторону тренера клуба

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Голкипер «Спартака» Александр Максименко лайкнул пост фанатов красно-белых в инстаграме со словами поддержки в его сторону после поражения столичного клуба от «Оренбурга» со счетом 0:2 в матче заключительного тура чемпионата России, передает «Советский спорт».

На пресс-конференции после матча главный тренер московской команды Олег Кононов отметил неудовлетворительную игру вратаря. Он также заявил, что две ошибки, совершенные игроком повлияли на исход игры.

«Не слушай Кононова, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча», — написали болельщиков красно-белых в соцсети.

Под руководством российского специалиста московский клуб завершил сезон-2018/19 на пятой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Теперь «Спартак» ждет квалификация Лиги Европы.

В завершившемся сезоне Масименко провел 23 матча в составе красно-белых, отыграв на ноль десять встреч.

Ранее «Спартак» установил клубный антирекорд.