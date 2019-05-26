Де Росси: никто не будет любить вас больше, чем я

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Хавбек и капитан римского «Ромы» Даниэле Де Росси покидает команду, передает «Советский спорт».

С болельщиками и одноклубниками он прощается открытым письмом, опубликованном на сайте «волков».

«Мне не хотелось бы, чтобы моя благодарность так и осталась невысказанной. Когда я пишу простое «спасибо», это не абстрактные чувства и эмоции. Это спасибо я говорю конкретным лицам и голосам, которые я встречал на этом пути.

Позвольте мне поблагодарить семью Стефано Сенси и президента Джеймса Паллотту,а также всех мужчин и женщин, которые работают на базе в Тригории, тренеров, формировавших меня, — каждый из них без исключения научил меня чему-то важному. Я также хотел бы сказать слова благодарности медицинской команде, которая всегда заботилась обо мне, и Дамиану, без которого я бы точно отыграл меньше матчей за «Рому». Спасибо моим партнерам, это лучшая часть моей работы, которая всегда мне нравилась. Они — это моя семья», — говорится в письме спортсмена.

Футболист не забыл и о своих родителях. Он также не забыл упомянуть Франческо Тотти и сказать слова благодарности всем болельщикам «Ромы».

«Никто и никогда не будет любить вас больше, чем я. До скорого», - подытожил он в своем письме.

В этом сезоне Де Росси отыграл за «Рому» 22 матча, в которых смог оформить два гола и сделать одну голевую передачу.

35-летний игрок покинет клуб в конце сезона, став свободным агентом.

Ожидается, что он может перейти в «Боку Хуниорс».

Ранее капитан «Ромы» получил неожиданное предложение для будущей карьеры.