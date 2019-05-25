Сергачев назвал «хренью» позорно пропущенную от финнов шайбу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/391/12357391/upload-RIAN_5879162.HR-pic905-895x505-61887.jpg">

Защитник сборной России Михаил Сергачев рассказал о причинах поражения от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею.

«Не получилось забить. Какую-то хрень пропустили, на самом деле. Что это за гол вообще? Сопернику повезло, что шайба так отскочила. Финны очень хорошо сыграли в обороне. Надо отдать им должное. Не дали ничего сделать нашим нападающим», — цитирует Сергачева Sport24.

Хоккеист отметил, что у команды не было волнения при счете 0:0.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинальной встрече мирового первенства со счетом 0:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее форвард сборной России Кирилл Капризов высказался о позорном поражении от финнов.