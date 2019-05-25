Медведева поделилась с подписчиками подробностями инцидента в Японии

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Во время выступления российской двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой на шоу Fantasy on Ice в Японии произошло землетрясение, передает «Советский спорт».

Сообщается, что аплитуда подземных толчков доходила до отметки в 5,1.

О случившемся фигуристка рассказала в своем инстаграме, опубликовав видео в котором она шутит над произошедшим.

«Это просто я только что откатала!» — сказала спортсменка.

В кадр попала и другая российская чемпионка мира Алина Загитова.

Пользователи инстаграма отметили, что в эмоциях девушек заметна большая разница.

В отличие от Медведевой, Загитова выглядела очень испуганно.

«Страх в глазал Загитовой и такая уверенность и стойкость у Медведевой. Удвивительная разница», — написал один из комментаторов.

Ранее Загитова объяснила свою любовь к соцсетям.