Медведева поделилась с подписчиками подробностями инцидента в Японии
Во время выступления российской двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой на шоу Fantasy on Ice в Японии произошло землетрясение, передает «Советский спорт».
Сообщается, что аплитуда подземных толчков доходила до отметки в 5,1.
О случившемся фигуристка рассказала в своем инстаграме, опубликовав видео в котором она шутит над произошедшим.
«Это просто я только что откатала!» — сказала спортсменка.
В кадр попала и другая российская чемпионка мира Алина Загитова.
Пользователи инстаграма отметили, что в эмоциях девушек заметна большая разница.
В отличие от Медведевой, Загитова выглядела очень испуганно.
«Страх в глазал Загитовой и такая уверенность и стойкость у Медведевой. Удвивительная разница», — написал один из комментаторов.
Ранее Загитова объяснила свою любовь к соцсетям.