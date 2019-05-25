Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

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Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает «Советский спорт».

Мероприятие пришлось прервать, так как магнитуда подземных толчков составляла 5,1. Информации о пострадавших не поступило.

Однако пользователям Сети не понравилось, как двукратная чемпионка мира и Европы Медведева пошутила по этому поводу.

«Землетрясение от того, что я откаталась», — сказала девушка.

Подписчики сразу отреагировали на это, сказав, что землетрясение — это не смешно. Они также отметили испуганную Загитову, подчеркнув, что у нее была правильная реакция на происходящее.

«В землетрясении ничего смешного нет. У Алины самая естественная и адекватная реакция здесь», — написал один из комментаторов.

В шоу также участвует и Елизавета Туктамышева, однако в видео ее не оказалось.

В соцсетях уточняется, что самые ощутимые толчки произошли во время выступления двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Туктамышева и Медведева выступили с совместным номером на шоу в Японии.