Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает «Советский спорт».
Мероприятие пришлось прервать, так как магнитуда подземных толчков составляла 5,1. Информации о пострадавших не поступило.
Однако пользователям Сети не понравилось, как двукратная чемпионка мира и Европы Медведева пошутила по этому поводу.
«Землетрясение от того, что я откаталась», — сказала девушка.
Подписчики сразу отреагировали на это, сказав, что землетрясение — это не смешно. Они также отметили испуганную Загитову, подчеркнув, что у нее была правильная реакция на происходящее.
«В землетрясении ничего смешного нет. У Алины самая естественная и адекватная реакция здесь», — написал один из комментаторов.
В шоу также участвует и Елизавета Туктамышева, однако в видео ее не оказалось.
В соцсетях уточняется, что самые ощутимые толчки произошли во время выступления двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ранее сообщалось, что Туктамышева и Медведева выступили с совместным номером на шоу в Японии.
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Землятресение магнитудой 5,1 произошло в Японии, в префектуре Тиба. Шоу пришлось прервать во время выступления Евгения Плющенко. Выступления продолжатся после перерыва. . . . Видео: @arizakarian . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma #FaOI #FaOI2019 #FantasyOnIce #FantasyOnIce2019