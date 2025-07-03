Экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины

Бывший советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в колонке для The New York Times раскритиковал решение действующей администрации США приостановить военную помощь Украине и призвал сильнее давить на Россию.

«Чтобы изменить расчеты Путина и достичь устойчивого прекращения огня, Соединенные Штаты должны оказывать большее давление на Россию, а не меньшее. Мы должны оказывать больше поддержки Украине, а не меньше», — написал Салливан.

По его мнению, «трагедия подхода Трампа» заключается в том, что Украина якобы все еще может достичь справедливого завершения конфликта при помощи США. Салливан утверждает, что ВСУ являются «ожесточенной боевой силой», которая накладывает чрезвычайные расходы на Россию.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.