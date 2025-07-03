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Раскрыт многомиллионный гонорар группы t.A.T.u после воссоединения

SHOT: гонорар группы «Тату» составляет 10 млн рублей после воссоединения
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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Недавно воссоединившаяся группа «Тату» (она же — t.A.T.u) готова выступить на частном мероприятии за 10 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, за 45-минутное выступление Лена Катина и Юлия Волкова споют главные хиты коллектива — «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «30 минут» и другие. Также артистки просят в райдере, чтобы организатор выделил им машину представительского класса не старше трех лет, гримерку и визажиста. SHOT уверят, что требования исполнительниц к заказчикам «стандартные», поэтому другие его детали не раскрываются.

17 июля состоится первый концерт «Тату» на пляжной сцене курорта «Мрия» в Ялте. Стоимость билетов на мероприятие варьируется от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

2 июля Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы «Тату». Артистка опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

2 июня Волкова впервые намекнула на воссоединение группы «Тату». Певица поделилась совместным фото с Катиной. Она поделилась кавером «Тату» на саундтрек из сериала «Зачарованные» «How Soon is Now?».

Ранее стало известно, что Певцов, Повалий и Шахназаров объявлены в розыск на Украине.

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