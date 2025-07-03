Томич отказался от медосвидетельствования и бросил муляж гранаты в гаишников

В Томске водитель не согласился с протоколом и бросил муляж гранаты в машину ДПС

В Томске водитель отказался от прохождения медосвидетельствования и бросил в автомобиль ДПС муляж гранаты Ф-1, сообщает СУСК по Томской области. Инцидент произошел 29 июня на улице Береговая.

«Местный житель, передвигаясь на собственном автомобиле, был остановлен экипажем ДПС УМВД России по Томской области. Не желая быть привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), подозреваемый бросил в салон патрульного автомобиля муляж гранаты Ф-1», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Водителю грозит 5 лет лишения свободы.

В начале июня в Железнодорожном районе Улан-Удэ были задержаны двое молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Правоохранители проверили юношей на причастность к аналогичному преступлению — 7 июня неизвестные обстреляли балкон в этом же районе. Задержанные признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее пьяных задержали за стрельбу по банкам на озере в черте Петербурга.