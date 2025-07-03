Над Россией за ночь сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1226-й

❗️ Помимо Украины, приоритета в получении американской военной помощи лишились и другие страны, но их не называют, сообщил CBS со ссылкой на Белый дом.
Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, пишет Economist.
Украина утратила прежние позиции в системе приоритетов США и Запада из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и затягивания конфликта с Россией, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
В конфликте России и Украины наступил переломный момент из-за решения США приостановить Киеву поставки ракет для комплексов Patriot, сообщила газета The Washington Post.
Украина в попытке добиться от США поставок большего количества оружия планирует попробовать новый подход и попросить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для Киева, сообщили Politico шесть источников, знакомых с вопросом.
🔴 В Липецком районе обломки беспилотника упали на частный жилой дом, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека ранены, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Украина готова закупить у США системы противовоздушной обороны на фоне приостановки Вашингтоном поставок части вооружений, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
🔴 Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, предварительно, пострадавших нет, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — написал он.
🔴 Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего беспилотников — 27 — уничтожили над территорией Белгородской области, еще 22 — над Воронежской. 10 — над Липецкой, восемь — над Курской, два — над Крымом.