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Политика

Над Россией за ночь сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1226-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1226-й день
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Григорий Сысоев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 69 беспилотников. В Липецке дрон попал в строящийся дом, повредив уже заселенную часть многоэтажки. Газета The Washington Post заявила, что в украинском конфликте наступил переломный момент из-за решения США приостановить поставки Киеву ракет для комплексов Patriot. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина готова закупить у Вашингтона системы ПВО на фоне приостановки поставок. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:57

Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Казани, сообщила Росавиация.

9:46

«Страна.uа» сообщила о взрыве в Полтаве.

9:35

9:22

❗️ Помимо Украины, приоритета в получении американской военной помощи лишились и другие страны, но их не называют, сообщил CBS со ссылкой на Белый дом.

9:04

Украинские чиновники заявляют, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, пишет Economist.

8:53

Украина утратила прежние позиции в системе приоритетов США и Запада из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и затягивания конфликта с Россией, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

8:31

В конфликте России и Украины наступил переломный момент из-за решения США приостановить Киеву поставки ракет для комплексов Patriot, сообщила газета The Washington Post.

8:24

Украина в попытке добиться от США поставок большего количества оружия планирует попробовать новый подход и попросить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для Киева, сообщили Politico шесть источников, знакомых с вопросом.

8:21

🔴 В Липецком районе обломки беспилотника упали на частный жилой дом, погибла женщина 1954 года рождения, еще два человека ранены, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

8:15

Украина готова закупить у США системы противовоздушной обороны на фоне приостановки Вашингтоном поставок части вооружений, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

8:09

🔴 Беспилотник попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце, предварительно, пострадавших нет, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жители эвакуированы. На месте работают все экстренные службы», — написал он.

8:04

🔴 Силы ПВО за ночь сбили 69 дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего беспилотников — 27 — уничтожили над территорией Белгородской области, еще 22 — над Воронежской. 10 — над Липецкой, восемь — над Курской, два — над Крымом.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1226-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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