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В РФ появятся программы повышения производительсности труда

В РФ до конца года разработают программы повышения производительности труда
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

По итогам стратегической сессии в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» было принято решение до конца года разработать отраслевые программы повышения производительности труда. Об этом сообщает RT.

«Это — не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста», — пояснил министр экономического развития России Максим Решетников.

На стратегической сессии собрались более 200 участников, среди них федеральные министры, губернаторы 31 региона, представители бизнеса и госкорпораций. Они обсудили решения по повышению эффективности труда.

До этого Решетников сообщал, что в российской экономике «по цифрам» наблюдается охлаждение, а по индикаторам она находится на грани перехода в рецессию.

Министр отметил, что в дальнейшем «все зависит от нас».

С ним согласились глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. Набиуллина отметила, что российская экономика сейчас выходит из стадии перегрева. А Силуанов назвал ситуацию «похолоданием», отметив, что «за ним всегда приходит лето».

Ранее Набиуллина заявила об исчерпании моделей экономического роста в России.

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