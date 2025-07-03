В конгрессе заявили, что США приостановили помощь Украине в «неподходящее время»

Член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что пауза в приостановке помощи Украине наступила в «неподходящее время» для Украины, поскольку ослабляет усилия по давлению на российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит Politico.

«Если вы хотите заставить его [Владимира Путина] сесть за стол переговоров в духе доброй воли, вам придется оказать на него давление и влияние, и это будут экономические санкции Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и поток оружия», — сказал Маккол.

По его словам, в случае прекращения поставок оружия Украине у США не будет рычагов влияния на президента России для ведения переговоров.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.