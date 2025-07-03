В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что в аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновск», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Самары временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Также в саратовском аэропорту Гагарин вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Спустя 1 час и 10 минут они были сняты.

Два дня назад прием и выпуск воздушных судов приостановили в аэропорту Ижевска. Город подвергся атаке украинских дронов. По данным властей, три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 24 горожанина были ранены, состояние семерых из них было тяжелым. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий зенитные ракетные комплексы «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три БПЛА «Лютый». Один был сбит.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.