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Стало известно, чем рискует Азербайджан при утрате российского рынка

Comtrade: Азербайджан может потерять 1,2 миллиарда долларов при утрате рынка РФ
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Petrov Sergey/Global Look Press

Азербайджан рискует потерять $1,2 млрд при утрате российского рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что за 2024 год Азербайджан экспортировал товаров на $26,6 млрд, из них почти $1,2 млрд, или 4,4%, пришлись на поставки в Россию.

За это же время российский экспорт составил $433,1 млрд. При этом на Азербайджан приходится всего 0,8% от российского экспорта, или $3,6 млрд.

До этого в МИД Азербайджана сообщили, что заявления посольства России о применении правоохранительными органами Азербайджана физической силы к задержанным в Баку россиянам не имеют под собой никаких оснований».

Также сообщалось, что в представительство России в Азербайджане поступали обращения от россиян о случаях применения насилия. Помимо этого, неизвестные лица посещали места пребывания российских туристов и требовали предоставить документы. Кроме того, они спрашивали россиян о целях пребывания в стране.

Ранее турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану.

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