На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине продают «статус журналиста» как бронь от мобилизации

РИА Новости: На Украине продают пресс-карты, защищающие от мобилизации
true
true
true
close
Anastasiia Smolienko/Global Look Press

На Украине продают пресс-карты, защищающие от принудительной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пресс-карты помогают проезжать блокпосты и избегать мобилизации. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) существует аккаунт, занимающийся продажей подобных пресс-карт.

Продавец «статуса журналиста» объясняет, что пресс-карта «облегчает общение с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), упрощает проезд на блокпостах». На пресс-карте нет названия конкретного СМИ, но присутствует надпись «Свидетельство министерства юстиции Украины».

Также некоторые СМИ предлагают пройти обучение, по результатам которого выдадут «удостоверение независимого корреспондента в действующем СМИ».

До этого украинский Союз православных журналистов сообщал, что полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Лариса Полянская руководит масштабной рассылкой повесток священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее пленный украинец сообщил о хаосе в командовании и принудительной мобилизации в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами