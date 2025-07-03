На Украине продают «статус журналиста» как бронь от мобилизации

РИА Новости: На Украине продают пресс-карты, защищающие от мобилизации

На Украине продают пресс-карты, защищающие от принудительной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пресс-карты помогают проезжать блокпосты и избегать мобилизации. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) существует аккаунт, занимающийся продажей подобных пресс-карт.

Продавец «статуса журналиста» объясняет, что пресс-карта «облегчает общение с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), упрощает проезд на блокпостах». На пресс-карте нет названия конкретного СМИ, но присутствует надпись «Свидетельство министерства юстиции Украины».

Также некоторые СМИ предлагают пройти обучение, по результатам которого выдадут «удостоверение независимого корреспондента в действующем СМИ».

До этого украинский Союз православных журналистов сообщал, что полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Лариса Полянская руководит масштабной рассылкой повесток священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее пленный украинец сообщил о хаосе в командовании и принудительной мобилизации в ВСУ.